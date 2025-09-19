Salta tutto Stefano De Martino il passo indietro a sorpresa | il motivo è clamoroso

Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, la prevista apparizione televisiva di Stefano De Martino su Canale 5, durante un concerto di Sal Da Vinci, sarebbe stata cancellata. Questo evento, registrato a Piazza Plebiscito per festeggiare il cantante napoletano, vedeva la partecipazione di numerose personalità dello spettacolo, come Paolo Bonolis, Gigi D’Alessio e Renato Zero. Anche De Martino, come confermato dal giornalista Gabriele Parpiglia, era presente durante le riprese. Tuttavia, a quanto pare, il conduttore non andrà in onda. La motivazione di questa assenza sembra non essere una censura da parte di Mediaset, poiché l’azienda ha acquistato il concerto già “fatto e finito” da VivoConcerti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

