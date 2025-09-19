A Genova è stato inaugurato il 65esimo Salone Nautico con oltre mille barche esposte e 23 nuovi cantieri espositori da 45 Paesi. All’evento di apertura hanno preso parte il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Salone Nautico di Genova, inaugurazione con Urso e Santanchè