Salone Nautico di Genova inaugurazione con Urso e Santanchè

Tg24.sky.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova è stato inaugurato il 65esimo Salone Nautico con oltre mille barche esposte e 23 nuovi cantieri espositori da 45 Paesi. All’evento di apertura hanno preso parte il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

salone nautico di genova inaugurazione con urso e santanch232

© Tg24.sky.it - Salone Nautico di Genova, inaugurazione con Urso e Santanchè

In questa notizia si parla di: salone - nautico

Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile

Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico

Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes

Salone Nautico di Genova, inaugurazione con Urso e Santanchè; “Fuori Salone”, tutti gli eventi collaterali del Salone Nautico Internazionale a Genova; Al via il 65esimo Salone Nautico di Genova. Bucci: Deve diventare il primo al mondo.

salone nautico genova inaugurazioneVia al Salone Nautico, Bucci: “Diventi il primo al mondo”. Salis: “Binomio indissolubile con Genova”. L’inaugurazione - Urso: “Per i prossimi anni previsioni incoraggianti per il made in Italy”. Secondo ilsecoloxix.it

salone nautico genova inaugurazioneAl via il 65esimo Salone Nautico di Genova. Bucci: "Deve diventare il primo al mondo" - La manifestazione riporta la nautica da diporto italiana e la sua filiera industriale al centro della scena mondiale e del dibattito istituzionale, confermandosi tra i tre appuntamenti più importanti ... Da primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Salone Nautico Genova Inaugurazione