Salone Nautico di Genova inaugurazione con Urso e Santanchè

A Genova è stato inaugurato il 65esimo Salone Nautico con oltre mille barche esposte e 23 nuovi cantieri espositori da 45 Paesi. All’evento di apertura hanno preso parte il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Via al Salone Nautico, Bucci: “Diventi il primo al mondo”. Salis: “Binomio indissolubile con Genova”. L’inaugurazione - Urso: “Per i prossimi anni previsioni incoraggianti per il made in Italy”. Secondo ilsecoloxix.it
Al via il 65esimo Salone Nautico di Genova. Bucci: "Deve diventare il primo al mondo" - La manifestazione riporta la nautica da diporto italiana e la sua filiera industriale al centro della scena mondiale e del dibattito istituzionale, confermandosi tra i tre appuntamenti più importanti ... Da primocanale.it