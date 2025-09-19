Salone di Genova SeaFend | la nuova frontiera della sicurezza in mare
Genova, 19 set. (askanews) - Un sistema innovativo che mette al centro la sicurezza in mare, una priorità che non ammette compromessi. Al Salone Nautico di Genova 2025 debutta SeaFend, un progetto Made in Italy originale che inaugura una nuova era nella protezione delle imbarcazioni. In caso di incidente o danneggiamento dello scafo con il rischio affondamento entra in funzione. "Questo è un sistema di supporto al galleggiamento. Vengono installati a bordo scafo dei profili, è un sistema brevettato, con all'interno dei palloni sotto vuoto che in caso di necessità di urto con scogli o scontri con altre barche o secche, si gofino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: salone - genova
Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile
Formenti (Confindustria Nautica): "Un onore inaugurare 65esimo Salone di Genova"
Nautica, Bucci: "Atteso grande successo per 65esima edizione Salone di Genova"
Il Salone Nautico di Genova ha acceso i motori, tra primi affari, agende fitte di appuntamenti e ottimismo degli espositori. La viabilità ha retto il colpo, nonostante il divieto di transito in corso Marconi nella carreggiata lato mare, già in vigore da lunedì Vai su Facebook
Genova è il Salone Nautico, e il Salone Nautico è #Genova. A tutte e tutti, genovesi, turisti e operatori del settore, un invito a scoprire non solo il Salone ma anche le bellezze della nostra città. Continuiamo a lavorare per portare Genova nel mondo e il mondo - X Vai su X
Salone di Genova, SeaFend: la nuova frontiera della sicurezza in mare; Salone Nautico di Genova: arriva SeaFend, la nuova frontiera della sicurezza in mare; SeaFend debutta al Salone Nautico di Genova 2025: la nuova frontiera della sicurezza in mare.
Salone di Genova, SeaFend: la nuova frontiera della sicurezza in mare - Al Salone Nautico di Genova 2025 debutta SeaFend, un progetto Made in Italy originale che inaugura una nuova era nella protezione delle imbarcazioni. Lo riporta quotidiano.net
Salone Nautico di Genova: arriva SeaFend, la nuova frontiera della sicurezza in mare - Per questo al Salone Nautico di Genova 2025 farà il suo debutto SeaFend, un progetto Made in Italy originale e unico al mondo che inaug ... Da pressmare.it