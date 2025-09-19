Genova, 19 set. (askanews) - Un sistema innovativo che mette al centro la sicurezza in mare, una priorità che non ammette compromessi. Al Salone Nautico di Genova 2025 debutta SeaFend, un progetto Made in Italy originale che inaugura una nuova era nella protezione delle imbarcazioni. In caso di incidente o danneggiamento dello scafo con il rischio affondamento entra in funzione. "Questo è un sistema di supporto al galleggiamento. Vengono installati a bordo scafo dei profili, è un sistema brevettato, con all'interno dei palloni sotto vuoto che in caso di necessità di urto con scogli o scontri con altre barche o secche, si gofino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salone di Genova, SeaFend: la nuova frontiera della sicurezza in mare