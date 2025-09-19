Salone dell’Alto Artigianato Italiano 2025 | Venezia rilancia l’eccellenza artigiana

Mondouomo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Salone dellAlto Artigianato Italiano di Venezia conferma la sua importanza nel panorama culturale e produttivo nazionale. L’edizione 2025 rinnova l’impegno a valorizzare arte, tradizione e innovazione. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

salone dell8217alto artigianato italiano 2025 venezia rilancia l8217eccellenza artigiana

© Mondouomo.it - Salone dell’Alto Artigianato Italiano 2025: Venezia rilancia l’eccellenza artigiana.

In questa notizia si parla di: salone - alto

Genoa punta in alto: il 65° Salone Nautico verso un’edizione da record

Chiude Salone dell'Alto Artigianato Italiano,arrivederci al 2025 - Si è chiusa oggi la seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano, all'Arsenale di Venezia, che ha registrato nell'arco di4 giorni, oltre 12mila visitatori. Riporta ansa.it

salone dell8217alto artigianato italianoA Venezia torna il Salone dell’Alto Artigianato - Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre i suggestivi spazi dell’Arsenale accolgono, infatti, la terza edizione del Salone ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Salone Dell8217alto Artigianato Italiano