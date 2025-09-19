Salerno Torrione Eventi e Volontariato Verde Pubblico ripuliscono i giardini della Carnale
Questa mattina, con il gruppo volontariato verde pubblico, l'associazione Torrione Eventi APS ha dato il via a un importante intervento di pulizia delle aiuole nei giardini della Carnale, area gestita con passione da Antonio Del Pizzo. L’attività continuerà fino a domani, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: salerno - torrione
La Guardia di Finanza, sezione operativa navale di Salerno e l’Arpac danno via a inchiesta sul tratto di spiaggia tra Pastena e Torrione
Incidente a Salerno, auto investe due anziani nel quartiere di Torrione
Salerno non dimentica gli agenti uccisi dalle Brigate Rosse: la cerimonia a Torrione
Torrione Eventi Aps, formalizzata la sinergia con Volontariato Verde Pubblico Salerno Vai su Facebook
Salerno, Torrione Eventi e Volontariato Verde Pubblico ripuliscono i giardini della Carnale; Torrione, giovane clochard dorme nel “SelfShop 24”: Va aiutato; Torrione Eventi Aps, formalizzata la sinergia con Volontariato Verde Pubblico Salerno - Salernonotizie.it.
Volontariato per eventi - Desideri dedicare qualche ora del tuo tempo al volontariato ma non vuoi entrare a far parte del gruppo territoriale e/o aprirne uno nella tua città? Riporta savethechildren.it
Salerno, aperte nuove spiagge nel quartiere Torrione. De Luca: “Una delle città più belle del mondo” - Grazie ai finanziamenti della Regione Campania possiamo ammirare interventi come questo. Scrive msn.com