Salerno detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti | arrestato un uomo

In data 16 settembre u.s., personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha proceduto all’ arresto di un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato individuato in possesso, a seguito di perquisizione, di 31 dosi di cocaina e 11 dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 11 grammi, oltre alla somma di contanti di 585 euro. L’attività si inserisce nella costante azione di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato porta avanti quotidianamente sul territorio della provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it

