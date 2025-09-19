Salerno detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti | arrestato un uomo

Zon.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 In data 16 settembre u.s., personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha proceduto all’ arresto di un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato individuato in possesso, a seguito di perquisizione, di 31 dosi di cocaina e 11 dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 11 grammi, oltre alla somma di contanti di 585 euro.  L’attività si inserisce nella costante azione di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato porta avanti quotidianamente sul territorio della provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it

salerno detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti arrestato un uomo

© Zon.it - Salerno, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato un uomo

In questa notizia si parla di: salerno - detenzione

Salerno, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di caricatori e munizionamento: arrestato un uomo

Salerno, detenzione e porto illegale di armi e munizioni: arrestato un uomo

Salerno, reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato un uomo con precedenti

Spaccio di cocaina ed eroina: arrestato a Salerno; Spaccio di cocaina ed eroina: arrestato a Salerno; La Polizia di Stato arresta a Salerno un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

salerno detenzione fini spaccioSalerno, deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato - , personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha proceduto all’arresto di un uomo per il reato di detenzione ai fini d i spaccio di sostanze stupefacenti. Come scrive infocilento.it

salerno detenzione fini spaccioSalerno, deteneva droga ai fini di spaccio: un arresto - personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha proceduto all’arresto di un giovane cittadino italiano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di ... Segnala infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Detenzione Fini Spaccio