Salerno detenuto muore in carcere | inutile l’intervento dei soccorsi

Teleclubitalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma nel carcere Fuorni di Salerno. Un detenuto di 58 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore nella mattinata del 19 settembre.  Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi, che hanno tentato di rianimare l’uomo. La tragedia ripropone un problema a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

salerno detenuto muore in carcere inutile l8217intervento dei soccorsi

© Teleclubitalia.it - Salerno, detenuto muore in carcere: inutile l’intervento dei soccorsi

In questa notizia si parla di: salerno - detenuto

Tensione nel carcere di Salerno: furia di un detenuto contro quattro agenti

Salerno, personale di Polizia Penitenziaria aggredito da un detenuto durante un intervento a sua tutela

Tensione nel carcere di Salerno: agente aggredito da un detenuto

Salerno, detenuto 58enne muore nel carcere di Fuorni; Salerno, detenuto 58enne muore nel carcere di Fuorni; News: Tragedia nel carcere di Salerno: detenuto muore in ospedale dopo un infarto.

salerno detenuto muore carcereDramma nel carcere di Salerno: malore fatale, muore detenuto 58enne - La tragedia ripropone un problema a più riprese denunciato dal Garante dei detenuti, Samuele Ciambriello, nei suoi report annuali, vale a dire le condizioni di vita dei reclusi ma anche il tema ... Come scrive msn.com

salerno detenuto muore carcereSalerno, malore fatale in carcere: escluse responsabilità dei medici - Nessun responsabile per la morte di Renato Castagno, il 37enne di Mariconda spirato lo scorso marzo in seguito a un malore accusato nel carcere di Fuorni. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Detenuto Muore Carcere