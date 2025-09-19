Salerno detenuto 58enne muore nel carcere di Fuorni
Un uomo di 58 anni è morto nella mattinata di venerdì all’interno del carcere di Fuorni. L’allarme è scattato poco dopo le 10 e sul posto sono intervenute due ambulanze del Vopi. I sanitari hanno tentato di rianimare il detenuto, ma nonostante i soccorsi l’uomo è deceduto per un arresto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
