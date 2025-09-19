Sale la qualità con le nuove formule Terzo arbitro in B e piattaforma Ott
C’è sempre grande attesa per l’inizio dei campionati. Caratterizzati dalla continuità, dopo le novità dell’anno scorso con la promozione diretta in serie A2 a seguire i play-in, introdotti anche in B Nazionale e apprezzati dal movimento e dagli appassionati. La riforma, avviata con la FIP tre stagioni fa e arrivata a compimento, ha già saputo raggiungere l’obiettivo di crescita del livello tecnico globale e della competitività, lo conferma un mercato estivo di A2, ma anche di B Nazionale, nel quale molte squadre si sono contesi i pezzi più pregiati. Conseguenza, quelle che ambiscono alla promozione, in entrambi i campionati, si è infoltito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sale - qualit
SALE IN PASTIGLIONI PURISSIMO PER ADDOLCITORI - PARAT CILLICHEMIE Alta qualità | 25 Kg per sacco | Conforme alla norma EN 973 grado A @casamaniashopping - facebook.com Vai su Facebook
Lisbona. Sale a 15morti e 18feriti,7dei quali gravi,il bilancio del deragliamento, avvenuto oggi alle 18:05: il treno,che scendeva dal punto panoramico di São Pedro de Alcântara,è andato fuori controllo e si è schiantato contro un edificio in Rua da Glória - X Vai su X