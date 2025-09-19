Sagrada Familia a Barcellona proseguono i lavori in vista dell' inaugurazione

Lavori in corso nella Sagrada Familia a Barcellona. Nel 2026 verrà completata la torre più alta, quella di Gesù Cristo, in concomitanza con il centeneraio della morte di Gaudì. Era il 1882 quando nella città catalana fu posta la prima pietra della Sagrada Familia e ora, a distanza di oltre 140 anni, si stanno per completare i lavori di costruzione del suo punto più alto, la torre di Gesù Cristo. Jordi Faulí, l’architetto direttore dei lavori, ha confermato che la torre sarà visibile dall’esterno, senza impalcature, entro giugno del 2026, proprio quando ricorreranno i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sagrada familia barcellona proseguonoSagrada Familia, completata la torre di Gesù: nel 2026 l’inaugurazione a 100 anni dalla morte di Gaudí - La Sagrada Familia si prepara a completare la torre di Gesù Cristo entro giugno 2026, nel centenario della morte di Gaudí. Da corrieretneo.it

sagrada familia barcellona proseguonoLa Sagrada Familia invita il Papa per centenario morte Gaudì - 10 giugno 1926) si prepara a un traguardo storico: il completamento della Torre di Gesù Cristo, alta 172,5 met ... Lo riporta ansa.it

