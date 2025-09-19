Sagrada Familia a Barcellona proseguono i lavori in vista dell' inaugurazione
Lavori in corso nella Sagrada Familia a Barcellona. Nel 2026 verrà completata la torre più alta, quella di Gesù Cristo, in concomitanza con il centeneraio della morte di Gaudì. Era il 1882 quando nella città catalana fu posta la prima pietra della Sagrada Familia e ora, a distanza di oltre 140 anni, si stanno per completare i lavori di costruzione del suo punto più alto, la torre di Gesù Cristo. Jordi Faulí, l’architetto direttore dei lavori, ha confermato che la torre sarà visibile dall’esterno, senza impalcature, entro giugno del 2026, proprio quando ricorreranno i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudì. 🔗 Leggi su Lapresse.it
