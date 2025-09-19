Sagra Musicale gran finale con la festa dei cori

Ultime due giornate per la Sagra Musicale Umbra promossa dalla Fondazione perugia Musica Classica. Oggi si comincia a Scheggino, con il secondo appuntamento della rassegna ’Musica con Vista’, propone musica da camera nei tesori del paesaggio italiano: alle 18 nel teatro Comunale concerto “Napoli In Canto”, con MinimoEnsemble, Daniela del Monaco, contralto, e Antonio Grande, chitarra. Si passa quindi a Perugia: stasera alle 21 nella Basilica di San Pietro a Perugia, “Inno di Lode“, con la grande sinfonia corale di Mendelssohn dal titolo ’Lobgesang’, capolavoro di una cultura non solo musicale di grande respiro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sagra Musicale, gran finale con la festa dei cori

In questa notizia si parla di: sagra - musicale

