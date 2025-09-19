Sagra del pistacchio Mòviti Fest e vino biologico | cosa fare nel weekend

L'ultimo fine settimana d'estate è all'insegna del gusto e dello spettacolo a 360 gradi. Grazie ad un clima ancora decisamente estivo saranno tante le occasioni per vivere eventi dedicati alla gastronomia locale, alla musica dal vivo e alla scoperta del territorio. L'appuntamento più importante è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it