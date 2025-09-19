Sacerdote accusato di molestie | scatta un’altra denuncia
Proseguono le indagini sul sacerdote ed ex insegnante di religione accusato di molestie nei confronti di un’ex alunna che all’epoca dei fatti aveva undici anni. I fatti risalgono al 2023 e sono accaduti in un istituto religioso trentino.Nei giorni scorsi un’altra ex studentessa, oggi maggiorenne. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
#Juorno #Trento, chiesto il rinvio a giudizio per il #sacerdote accusato di #abusi su una 11enne
Dopo le polemiche sul trasferimento del sacerdote accusato di abusi da Vipiteno all'Alta Pusteria interviene il responsabile del servizio diocesano per la tutela dei minori
