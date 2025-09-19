Sacerdote accusato di molestie | scatta un’altra denuncia

Trentotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le indagini sul sacerdote ed ex insegnante di religione accusato di molestie nei confronti di un’ex alunna che all’epoca dei fatti aveva undici anni. I fatti risalgono al 2023 e sono accaduti in un istituto religioso trentino.Nei giorni scorsi un’altra ex studentessa, oggi maggiorenne. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sacerdote - accusato

Sacerdote accusato di stregoneria. La sua storia ricostruita in un video

Arrestato sacerdote accusato di violenza sessuale su minore a Cosenza, la scoperta choc nell'indagine

Arresto religioso accusato di abusi, l'arcidiocesi di Cosenza: "Non è un sacerdote diocesano"

Sacerdote accusato di molestie: scatta un’altra denuncia; Massafra, don Michele Quaranta accusato di molestie ad un giovane parrocchiano: ma è una bufala creata dall'IA. Scatta l'inchiesta; Don Samuele Marelli e gli abusi sessuali in oratorio: Seregno sotto choc. Per il prete scatta il “periodo di discernimento”.

sacerdote accusato molestie scattaNuove accuse di molestie contro un prete già indagato per violenza sessuale - Si allarga l'inchiesta della Procura di Trento contro un sacerdote ed insegnante di religione accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa undicenne all'epoca dei fatti (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sacerdote Accusato Molestie Scatta