Sacerdote accusato di molestie | scatta un’altra denuncia

Trentotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le indagini sul sacerdote ed ex insegnante di religione accusato di molestie nei confronti di un’ex alunna che all’epoca dei fatti aveva undici anni. I fatti risalgono al 2023 e sono accaduti in un istituto religioso trentino.Nei giorni scorsi un’altra ex studentessa, oggi maggiorenne. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

