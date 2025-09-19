Sacconago nuovi scambi per la linea Busto-Malpensa | cantieri notturni al via
Entro l’alba di martedì 5 dicembre l’impianto ferroviario di Sacconago, nel Varesotto, sarà completamente rinnovato grazie alla sostituzione di quattro deviatoi destinati a garantire maggiore affidabilità alla linea che collega Busto Arsizio con Malpensa. Un calendario serrato che parte il 22 settembre L’avvio dei lavori è fissato per lunedì 22 settembre, quando gli uomini di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sacconago - nuovi
