L'ex ct: "Le chiavi? Superiorità numerica e verticalità. La fase di non possesso decisiva per la Lazio. La Roma deve cercare le giocate alle spalle dei difensori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sacchi: Sarri sfrontato, Gasp aggressivo. Sarà un derby show.

