Sabedine è scomparso in pieno centro la famiglia | Ha bisogno di noi aiutateci a trovarlo

Bologna, 19 settembre 2025 – Sabedine Gashi, nato a Bologna il 19 aprile 1996 e residente in via Albani si è allontanato ieri mentre passeggiava in via Indipendenza insieme alla mamma. È un ragazzo fragile (ha un lieve ritardo cognitivo e attacchi psicotici), non è assolutamente aggressivo ma molto timido e schivo. Ha paura delle divise e in generale non parla con chi non conosce, per cui va approcciato con cautela. È alto 180, capelli castani corti, occhi azzurri, corporatura media, indossa jeans blu, felpa, blu, maglia verde, scarpe blu con strisce bianche. È già stato attivato il piano ricerca persone scomparse con coinvolgimento delle Ffoo e della protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

