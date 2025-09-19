Sabato e domenica il centro sociale anziani ‘La Lucerna 2 Aps’ in festa per i 25 anni Arriverà anche la carovana della pace Peace at Work

Tempo di lettura: 4 minuti Sabato mattina arriverà a Torrecuso la tappa della Carovana della Pace, promossa a livello nazionale dalle ACLI. Un momento che si inserisce all’interno del programma della due giorni per i festeggiamenti del Centro Sociale Polivalente Anziani ‘La Lucerna 2 Aps’ che quest’anno spegne 25 candeline. Una festa, convegni, valorizzazione e riscoperta del territorio in programma sabato 20 e domenica 21 settembre. Questa festa rientra anche nell’80esimo anno di fondazione del patronato Acli dove la Lucerna 2 è affiliata. Un evento che ha il patrocinio del Comune di Torrecuso, dell’ACLI provinciale, di FAPACLI e CesvoLab il cui sipario si alzerà appunto sabato 20 settembre alle ore 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

