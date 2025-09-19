Sabato c' è l' Ironman | chiuso l' Ecocentro di via Cellaimo

Forlitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista dell'Ironman che attraverserà Bertinoro, l'Ecocentro di via Cellaimo generalmente aperto il sabato mattina, rimarrà chiuso a causa della interdizione della strada interessata dal passaggio della gara. Alea ricorda ai cittadini che possono conferire i propri rifiuti in uno degli altri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sabato - ironman

Andrea Compagnoni – Passione Triathlon n° 232.

sabato c 232 ironmanIronman Italy 2025: strade chiuse a Cesena il 20 e 21 settembre - Si avvicina il grande evento Ironman Italy a Cervia, e anche il territorio di Cesena sarà interessato da importanti modifiche alla viabilità ... Riporta livingcesenatico.it

Cerca Video su questo argomento: Sabato C 232 Ironman