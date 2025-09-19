Sabato c' è l' Ironman | chiuso l' Ecocentro di via Cellaimo

In vista dell'Ironman che attraverserà Bertinoro, l'Ecocentro di via Cellaimo generalmente aperto il sabato mattina, rimarrà chiuso a causa della interdizione della strada interessata dal passaggio della gara. Alea ricorda ai cittadini che possono conferire i propri rifiuti in uno degli altri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ironman Italy torna in Romagna Da oggi, giovedì 18 a domenica 21 settembre, Cervia ospita un lungo weekend dedicato allo sport con il circuito americano di triathlon più celebre al mondo. Il momento clou sarà sabato 20 settembre, con il r - facebook.com Vai su Facebook

Ironman Italy 2025: strade chiuse a Cesena il 20 e 21 settembre - Si avvicina il grande evento Ironman Italy a Cervia, e anche il territorio di Cesena sarà interessato da importanti modifiche alla viabilità ... Riporta livingcesenatico.it