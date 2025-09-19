sabato al palasport estra ultima amichevole per la sba

Arezzo, 19 settembre 2025 – Gli amaranto di Fioravanti ospiteranno alle 19 il Costone Siena Ultimo test precampionato per la Scuola Basket Arezzo che Sabato alle ore 19 affronteranno al Palasport Estra la Vismederi Costone Siena compagnia che partecipa al campionato di Serie B dove sfiderà gli amaranto. Per la SBA si tratta di un test impegnativo contro una squadra che si è rinforzata dopo l'ottima stagione da neopromossa dello scorso campionato. Lo staff tecnico aretino utilizzerà la partita per verificare lo stato di salute della squadra che ha dovuto fare i conti con alcuni acciacchi che hanno inciso sulla normale tabella di lavoro nella preparazione all'inizio della stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

