Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso

Arezzo, 19 settembre 2025 – Lo spazio di incontro e confronto è in via Giovanni Acuto, vicino all'ospedale San Donato Sabato 20 settembre alle 17 Giovanni Grasso, candidato al consiglio regionale nella lista “Casa Riformista – Giani Presidente”, inaugura il suo punto elettorale, che si trova in via Giovanni Acuto 13C. "Non sarà solo un'apertura, ma l'inizio di un percorso da vivere insieme a cittadini ed elettori, con ascolto, idee e speranza. Dopo il taglio del nastro, ci sarà un aperitivo per brindare a questo mio nuovo cammino". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso

In questa notizia si parla di: sabato - settembre

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 6 settembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 6 settembre 2025

Arezzo-Vis Pesaro (sabato 06 settembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Capolista senza Chiosa, diverse assenze per Stellone

Sabato 20 Settembre ore 16.00 - campo equestre località in località 'Cavaccia' - 12° Trofeo in ricordo di Alessio Torroni - Corsa degli asini. Vai su Facebook

Le stelle di Milly scenderanno in pista subito dopo il #TG1. Anche quest'anno #BallandoConLeStelle rinuncia al traino di #AffariTuoi e parte direttamente alle 20:35. La chiusura della prima puntata è prevista intorno all'01:00. Da sabato 27 settembre su Rai 1. - X Vai su X

Inaugurazione del CAU (Centro Assistenza Urgenza) - Sabato 20 settembre 2025 alle ore 12.00; 'Milano Green Week 2025', oltre 200 eventi in città a tutela dell'ambiente; Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso.

Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso - Arezzo, 19 settembre 2025 – Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso ... Riporta lanazione.it

OFF 2025, inaugurazione con la mostra “OFF in metamorfosi – Eros e Luce” - Sabato 20 settembre prende il via la 17ª edizione dell’Ortigia Film Festival e lo fa con un evento che unisce cinema e arti visive. Scrive siracusaoggi.it