Sabato 20 settembre è il BATMAN DAY – Le migliori storie edite Panini Comics per celebrarlo al meglio

Sabato 20 settembre torna l’appuntamento con il Batman Day, la giornata che unisce i fan di tutto il mondo per celebrare uno dei personaggi più iconici e amati dell’universo fumettistico e cinematografico. Per l’occasione, Panini Comics rende omaggio alla straordinaria potenza narrativa dell’Uomo Pipistrello con una serie di uscite speciali: dall’antologia celebrativa Batman Day 2025 – I tanti volti del Cavaliere Oscuro, alla variant cover dell’albo mensile Batman 118 illustrata da Nicola Scott, fino a un focus dedicato al suo antagonista più celebre con la Joker Collection. Si parte con Batman Day 2025 – I tanti volti del Cavaliere Oscuro, un volume antologico che raccoglie cinque storie che raccontano le sfaccettature più emblematiche dell’eroe di Gotham. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sabato 20 settembre è il BATMAN DAY – Le migliori storie edite Panini Comics per celebrarlo al meglio

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 6 settembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 6 settembre 2025

Arezzo-Vis Pesaro (sabato 06 settembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Capolista senza Chiosa, diverse assenze per Stellone

Visioni al tramonto su Il Grande Fiume Sabato 27 settembre un aperitivo particolare a bordo della Motonave Padus partendo dallo Storione navigando sul PO dalle 18:00 Per chi vuole il pomeriggio inizia alla Rocca dei Terzi per un’esperienza mediovale In l Vai su Facebook

Le stelle di Milly scenderanno in pista subito dopo il #TG1. Anche quest'anno #BallandoConLeStelle rinuncia al traino di #AffariTuoi e parte direttamente alle 20:35. La chiusura della prima puntata è prevista intorno all'01:00. Da sabato 27 settembre su Rai 1. - X Vai su X

Ministri il nuovo album è Aurora popolare le date degli in-store e del tour nei club; Una giornata senza le automobili Il 20 settembre il centro è ‘libera‘ e aderisce alla Giornata Europea.

Oroscopo della Smorfia di sabato 20 settembre 2025, Ariete e 'o pate d''e ccriature - Ad esempio, nella tradizione egiziana, il dio Osiride rappresenta la fertilità e la rigenerazione del Nilo, similmente al nostro numero 29 che evoca paternità e creazione. Si legge su it.blastingnews.com

Oroscopo della Smorfia di sabato 20 settembre, il Cancro è 'a madonna - L' oroscopo di sabato 20 settembre annuncia per il Cancro un giorno sotto il segno del numero 8 della Smorfia napoletana, che rappresenta la Madonna. it.blastingnews.com scrive