Sabatini sicuro | Questa cosa farà storcere il naso a molti ma secondo me Chivu…

Sabatini, opinionista Mediaset, ha parlato sul suo canale YouTube della situazione dell’Inter, affermando con sicurezza questa cosa. Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista, ha recentemente parlato nel suo canale YouTube delle prestazioni dell’ Inter sotto la guida di Cristian Chivu, facendo alcune dichiarazioni che potrebbero suscitare dibattito tra i tifosi nerazzurri. Dopo la vittoria contro l’ Ajax in Champions League, Sabatini ha espresso il suo apprezzamento per l’allenatore romeno, affermando: «Chivu è meglio di Simone Inzaghi». Una dichiarazione che, pur essendo provocatoria, viene spiegata da Sabatini come un riconoscimento per la capacità di Chivu di reagire con grande professionalità in un momento difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com

