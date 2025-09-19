Russia Von der Leyen presenta le nuove sanzioni | È ora di chiudere i rubinetti a Mosca
Von der Leyen ha confermato anche azioni verso Paesi terzi che sostengono la Russia. "Prendiamo di mira raffinerie, commercianti di petrolio e aziende petrolchimiche in paesi terzi, inclusa la Cina", ha chiarito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ursula von der Leyen: "Non possiamo accettare sostegno della Cina alla Russia"
