Russia | scossa di terremoto di magnitudo 7.8 nel mare della Kamchatka

Dailynews24.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.8 nella penisola della Kamtchatka, nell’estremo est della Russia. A seguito dell’accaduto, è stata lanciata un’allerta tsunami, rientrata poche ore dopo. SCOSSA DI TERREMOTO IN RUSSIA – Da quanto riportato dallo US Geological Survey (Usgs), la scossa è stata registrata a 128 chilometri a est della città . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

