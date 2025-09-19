Russia | scossa di terremoto di magnitudo 7.8 nel mare della Kamchatka

Nella giornata di oggi si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.8 nella penisola della Kamtchatka, nell’estremo est della Russia. A seguito dell’accaduto, è stata lanciata un’allerta tsunami, rientrata poche ore dopo. SCOSSA DI TERREMOTO IN RUSSIA – Da quanto riportato dallo US Geological Survey (Usgs), la scossa è stata registrata a 128 chilometri a est della città . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it