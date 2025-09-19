Russia scossa di magnitudo 7.8 nella regione della Kamchatka
In Russia un forte terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la costa orientale della regione russa della Kamchatka, secondo quanto riferito dall’U.S.Geological Survey. Non sono stati segnalati danni. Rientrato l’allarme tsunami. Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 10 chilometri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: russia - scossa
Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador
Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti
Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.7 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti
Forte scossa di #terremoto in Russia [VIDEO] Vai su Facebook
Un nuovo fortissimo #terremoto di M 7.8 è avvenuto alle 20:58 italiane al largo della penisola di #Kamcatka, in Russia. La scossa è stata localizzata a soli 10 km di profondità, quindi è stata subito diramata l'allerta tsunami. È la replica più forte dall'M 8.8 di lugli - X Vai su X
Russia, scossa di magnitudo 7.8 nella regione della Kamchatka; Terremoto fortissimo di magnitudo 7.8 in Russia: allerta tsunami revocata; Terremoto magnitudo 7.8 a largo Kamchatka, rientrata allerta tsunami.
Russia, scossa di magnitudo 7.8 nella regione della Kamchatka - 8 ha colpito la costa orientale della regione russa della Kamchatka, secondo quanto ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Terremoto fortissimo di magnitudo 7.8 in Russia: allerta tsunami revocata - La Kamchatka si trova lungo il cosiddetto Anello di Fuoco del Pacifico, un’area caratterizzata da intensa attività sismica e vulcanica. Segnala ilmeteo.it