Russia scossa di magnitudo 7.8 nella regione della Kamchatka

Lapresse.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Russia un forte terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la costa orientale della regione russa della Kamchatka, secondo quanto riferito dall’U.S.Geological Survey. Non sono stati segnalati danni. Rientrato l’allarme tsunami. Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 10 chilometri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

