Russia nuovo forte terremoto nel mare di Bering al largo della Kamchatka | scossa di magnitudo 7,8 a 128 km dalla costa - VIDEO
Paura nella penisola russa, ma l’allerta tsunami è stata revocata e non si registrano vittime né gravi danni Un nuovo forte terremoto ha colpito la regione russa della Kamchatka. Una scossa di magnitudo 7,8 si è originata nel mare di Bering, a 128 km dalla costa, provocando un allarme tsunami. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: russia - nuovo
Nuovo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia
Sei mesi in più di sanzioni Ue alla Russia. Ma l’intesa sul nuovo pacchetto si allontana
Putin: «La Russia è pronta a un nuovo round di negoziati con l’Ucraina»
È online il nuovo Tg Politico Parlamentare. Si parla di Nato-Russia, Israele e Gaza, Global Sumud Flotilla e Charlie Kirk. - facebook.com Vai su Facebook
Nella notte nuovo pesantissimo attacco all’Ucraina. La #Russia ha lanciato oltre ottocento tra missili e droni colpendo diverse città. Sono almeno quattro i morti, tra cui un bambino. - X Vai su X
C’è stato un forte terremoto al largo della Kamchatka, in Russia; C’è stato un nuovo terremoto al largo della Kamchatka, in Russia; Forte terremoto in Russia, allerta tsunami dal Giappone alle Hawaii.
C’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 al largo della Kamchatka, in Russia - Giovedì c’è stato un forte terremoto nella penisola della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia, il secondo nella stessa area dopo quello dello scorso fine settimana. Secondo ilpost.it
Scossa di terremoto di magnitudo 7,7 in Russia nel mare della Kamchatka, rientrata l'allerta tsunami - 7 è stato rilevato al largo della penisola della Kamchatka, con epicentro in mare a circa 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk- Lo riporta virgilio.it