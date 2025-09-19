Russia nuovo forte terremoto nel mare di Bering al largo della Kamchatka | scossa di magnitudo 7,8 a 128 km dalla costa - VIDEO

19 set 2025

Paura nella penisola russa, ma l’allerta tsunami è stata revocata e non si registrano vittime né gravi danni Un nuovo forte terremoto ha colpito la regione russa della Kamchatka. Una scossa di magnitudo 7,8 si è originata nel mare di Bering, a 128 km dalla costa, provocando un allarme tsunami. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

russia nuovo forte terremoto nel mare di bering al largo della kamchatka scossa di magnitudo 78 a 128 km dalla costa video

© Ilgiornaleditalia.it - Russia, nuovo forte terremoto nel mare di Bering, al largo della Kamchatka: scossa di magnitudo 7,8 a 128 km dalla costa - VIDEO

