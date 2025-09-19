Russia nell' Oceano Pacifico le esercitazioni dei sottomarini nucleari
Esercitazioni militari nell'Oceano Pacifico dei sottomarini nucleari russi "Krasnoyarsk" e "Omsk", che hanno effettuato lanci di missili da crociera Onyx e Granite. I missili da crociera sono stati lanciati dal Mare di Ochotsk contro bersagli navali a una distanza superiore ai 250 km.
Forti scosse terremoto al largo della Russia, allerta tsunami nell’Oceano Pacifico
In Russia scomparso aereo con a bordo 46 persone: perse le comunicazioni nell’estremo oriente
Russia: perso il contatto con un aereo nell'Amur: 42 i passeggeri a bordo
Nelle scorse ore, l'Unione europea ha accusato la Russia di aver interferito con il sistema GPS dell'aereo che trasportava la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, costringendo il pilota a un atterraggio manuale con l'ausilio di mappe
Allen ha detto anche che, sebbene non abbia in programma di girare un film in Russia nell'immediato futuro, qualora gli venisse offerta questa opportunità prenderebbe in considerazione di farne uno su «quanto ci si sente bene a Mosca e San Pietroburgo»
Russia, nell'Oceano Pacifico le esercitazioni dei sottomarini nucleari; Russia: forte terremoto a largo Kamtchatka. Revocata allerta tsunami; Terremoto in Russia, tsunami nel Pacifico.
Terremoto in Kamchatka, magnitudo 7.8: revocata l'allerta tsunami nel Pacifico - Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-
Russia, terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka - Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-