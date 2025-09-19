Russia nell' Oceano Pacifico le esercitazioni dei sottomarini nucleari

Esercitazioni militari nell’Oceano Pacifico dei sottomarini nucleari russi “Krasnoyarsk” e “Omsk”, che hanno effettuato lanci di missili da crociera Onyx e Granite. I missili da crociera sono stati lanciati dal Mare di Ochotsk contro bersagli navali a una distanza superiore ai 250 km. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

