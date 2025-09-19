Runjaic ha studiato Allegri dal documentario della Juve | il retroscena raccontato dall’allenatore dell’Udinese in vista della sfida contro il Milan

Runjaic ha “studiato” Allegri dal documentario della Juve: il retroscena raccontato dall’allenatore. Alla vigilia della sfida di campionato tra la sua Udinese e il Milan, il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic, ha speso parole di profonda stima e ammirazione per il collega Massimiliano Allegri. L’allenatore tedesco ha rivelato di aver studiato il suo avversario non solo attraverso le partite, ma anche approfondendo la sua figura grazie al documentario dedicato alla Juventus, un’opera che gli ha permesso di comprendere a fondo le qualità del tecnico livornese. PAROLE – «Avevo visto il documentario sulla Juventus e quindi ho visto Allegri, so che lavora nei dettagli, se riesci a vincere lo Scudetto con due squadre diverse vuol dire che ci sono meriti anche del tecnico, cura molto la comunicazione, ha esperienza e la porta sul campo, già nelle prime partite si può leggere la mano di Allegri, il Milan è disciplinato, difficile da affrontare, penso che miglioreranno gara per gara e non vedo l’ora di affrontare questo duello». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

