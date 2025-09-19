Runjaic | All’Udinese serve coraggio e attenzione Sugli infortuni dico…

Udinese, Runjaic pronto alla sfida col Milan: «Servirà coraggio e attenzione» Alla vigilia della sfida contro il Milan, in programma sabato alle 20:45 al Bluenergy Stadium, il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra friulana e le insidie dell’incontro contro una delle formazioni più attrezzate del campionato. «Abbiamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Runjaic: «All’Udinese serve coraggio e attenzione. Sugli infortuni dico…»

In questa notizia si parla di: runjaic - udinese

Udinese, a sorpresa arriva il rinnovo di Kosta Runjaic! Il tecnico rinnova con i bianconeri – UFFICIALE

Udinese, tre gol al Qatar nella terza uscita di precampionato: buoni segnali per Runjaic

Udinese, attacco sistemato: nuovo bomber per Runjaic

#Udinese, #Runjaic: "#Allegri? Si vede la sua mano sul #Milan. #Modric ..." #UdineseMilan #SerieA #SempreMilan - X Vai su X

Udinese Milan Runjaic prepara la mossa a sorpresa Vai su Facebook

Amelia: “Con i portieri italiani serve coraggio, i nostri sono bravi ma li mandano in B” - «Magari i direttori sportivi hanno interessi con agenti stranieri, a volte fa più comodo prendere da fuori. Segnala repubblica.it

Runjaic lancia Atta: "Può fare la differenza e segnare. Ekkelenkamp? Ecco la decisione" - Spazio al capitolo difesa, con i nuovi arrivati Bertola e Goglichidze: "Bertola purtroppo si è portato un infortunio e ha perso parte della preparazione, sta crescendo ora. Secondo tuttosport.com