Run2U 34ª puntata | Maurizio Torri svela in esclusiva le gare top del trail | anteprime bomba su Run2!

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Torri, responsabile di Sport di Montagna, è ospite a Run2U! In questa intervista esclusiva ci porta nel cuore del mondo trail e outdoor, tra passione, sport e natura. Oltre a raccontarci la sua esperienza e visione del futuro del trail running, ci svelerà scoop e anteprime sulle gare di montagna più attese dei prossimi giorni! Un’occasione imperdibile per chi vive lo sport outdoor con il cuore. Se ami la corsa in natura, le emozioni dell’altitudine e vuoi scoprire le novità del panorama trail, non perderti questa chiacchierata autentica e ricca di spunti. Iscriviti al canale Run2 per rimanere aggiornato su tutti i prossimi episodi! Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica#SEMPREDICORSA; e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

