Run2U 34ª puntata | Maurizio Torri svela in esclusiva le gare top del trail | anteprime bomba su Run2!
Maurizio Torri, responsabile di Sport di Montagna, è ospite a Run2U! In questa intervista esclusiva ci porta nel cuore del mondo trail e outdoor, tra passione, sport e natura. Oltre a raccontarci la sua esperienza e visione del futuro del trail running, ci svelerà scoop e anteprime sulle gare di montagna più attese dei prossimi giorni! Un’occasione imperdibile per chi vive lo sport outdoor con il cuore. Se ami la corsa in natura, le emozioni dell’altitudine e vuoi scoprire le novità del panorama trail, non perderti questa chiacchierata autentica e ricca di spunti. Iscriviti al canale Run2 per rimanere aggiornato su tutti i prossimi episodi! Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica#SEMPREDICORSA; e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: run2u - puntata
RUN2U 22^ puntata: Luciano Merla e Radici Group una partnership vincente nella corsa in montagna
RUN2U 23ª puntata: Franco Bragagna, voce inconfondibile RAI, anima tecnica e poetica dell’Atletica
Run2U 25ª puntata: Alberto Marchesani, ultrarunner per hobby che sfida i limiti in imprese estreme
In questa puntata di Run2U, abbiamo l'onore di ospitare Giugno De Sanctis, da poco nominato Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Un'intervista esclusiva in cui De Sanctis ci parla di: ? La sua visione per il futuro dello sport paralimpico in It Vai su Facebook