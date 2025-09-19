Rughe sulla fronte? Eliminale con gli esercizi di automassaggio effetto Botox

Invecchiamento, spiccata espressività del volto e stress, nel lungo periodo sono una certezza. Per essere precisi, la certezza di un “disastro preannunciato” di un viso che rischia di essere prematuramente segnato. Se la skincare non è sufficiente e la medicina estetica non è la strada che si vuole percorrere, rimangono solo gli esercizi di automassaggio effetto Botox che aiutano a distendere le rughe della fronte. I soggetti più predisposti alla comparsa di rughe in fronte sono “chi ha pelle sottile e meno sebo-protetta, chi ha un mimica molto pronunciata del terzo superiore del viso, chi è avvezzo all’esposizione solare non protetta e chi ha deficit visivi”. 🔗 Leggi su Amica.it

