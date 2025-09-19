Si è appena conclusa all’Ashton Gate Stadium di Bristol la prima semifinale della Rugby World Cup 2025, il campionato iridato femminile di rugby, e in campo sono scese la Nuova Zelanda e il Canada. Una sfida attesissima, con le Black Ferns favorite per la tradizione, ma le nordamericane che arrivavano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo. E l’entusiasmo ha battuto la tradizione. Servono otto minuti al Canada per sbloccare il risultato, quando Alysha Corrigan raccoglie l’ovale e libera Justine Pelletier per la meta del 7-0. Passano solo altri tre minuti ed è Asia Hogan-Rochester a giocarsi l’azione una contro una, batte la difesa neozelandese e segna la meta del 12-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile: il Canada domina la Nuova Zelanda e va in finale ai Mondiali