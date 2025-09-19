Rugby ecco i protagonisti della nuova stagione Gli Apuani in vetrina

Sport.quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"E’ stato un percorso lungo, accidentato e complesso. E’ iniziato nel 2020, dopo il covid, è un grande primo passo ma che ci darà grossissime soddisfazioni perché adesso abbiamo un campo tutto nostro, tutti i giorni". C’è tanta soddisfazione e un pizzico di emozione nelle parole di Davide Bernabei, il presidente degli Apuani Rugby intervenuto alla presentazione della nuova stagione della società che inizia con la grande conquista di una struttura sportiva dove potersi allenare e giocare senza dipendere da altri. Nati una ventina di anni fa, gli Apuani Rugby hanno trovato casa poco oltre i confini regionali, nel campo Gaggio di Luni, grazie ad un accordo della durata di otto anni con la società San Marco di Avenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

rugby ecco i protagonisti della nuova stagione gli apuani in vetrina

© Sport.quotidiano.net - Rugby, ecco i protagonisti della nuova stagione. Gli Apuani in vetrina

In questa notizia si parla di: rugby - protagonisti

I PROTAGONISTI DI SIX NATIONS FULL CONTACT; Rugby Mercato: i Waratahs protagonisti in vista della prossima stagione; Rugby, arbitri siciliani protagonisti nei nuovi organici nazionali.

rugby protagonisti nuova stagioneRugby, ecco i protagonisti della nuova stagione. Gli Apuani in vetrina - Nati una ventina di anni fa, gli Apuani Rugby hanno trovato casa poco oltre i confini regionali, nel campo Gaggio di Luni, grazie ad un accordo della durata di otto anni con la società San Marco di ... Segnala msn.com

rugby protagonisti nuova stagioneL'Asd Rugby Sassari sarà presente alla nuova stagione - La ASD Rugby Sassari si prepara ad affrontare una stagione complessa con un motto che non lascia spazio all’immaginazione: « Siamo ancora qua». Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Rugby Protagonisti Nuova Stagione