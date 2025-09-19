rugby ecco i protagonisti della nuova stagione gli apuani in vetrina

"E’ stato un percorso lungo, accidentato e complesso. E’ iniziato nel 2020, dopo il covid, è un grande primo passo ma che ci darà grossissime soddisfazioni perché adesso abbiamo un campo tutto nostro, tutti i giorni". C’è tanta soddisfazione e un pizzico di emozione nelle parole di Davide Bernabei, il presidente degli Apuani Rugby intervenuto alla presentazione della nuova stagione della società che inizia con la grande conquista di una struttura sportiva dove potersi allenare e giocare senza dipendere da altri. Nati una ventina di anni fa, gli Apuani Rugby hanno trovato casa poco oltre i confini regionali, nel campo Gaggio di Luni, grazie ad un accordo della durata di otto anni con la società San Marco di Avenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

