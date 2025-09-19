Rugby ecco i protagonisti della nuova stagione Gli Apuani in vetrina
"E’ stato un percorso lungo, accidentato e complesso. E’ iniziato nel 2020, dopo il covid, è un grande primo passo ma che ci darà grossissime soddisfazioni perché adesso abbiamo un campo tutto nostro, tutti i giorni". C’è tanta soddisfazione e un pizzico di emozione nelle parole di Davide Bernabei, il presidente degli Apuani Rugby intervenuto alla presentazione della nuova stagione della società che inizia con la grande conquista di una struttura sportiva dove potersi allenare e giocare senza dipendere da altri. Nati una ventina di anni fa, gli Apuani Rugby hanno trovato casa poco oltre i confini regionali, nel campo Gaggio di Luni, grazie ad un accordo della durata di otto anni con la società San Marco di Avenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: rugby - protagonisti
Dopo qualche anno di stop dal rugby giocato, Ciccio torna a vestire i colori del XV del Sud-Est. Classe 1996, Giocatore di talento, tre quarti poliedrico e fullback di qualità, Ciccio è uno dei protagonisti più importanti nella storia del rugby ragusano. Ha iniziato - facebook.com Vai su Facebook
Test precampionato, Palio del Fuoco e open day: settembre intenso per la Pro Recco Rugby - X Vai su X
I PROTAGONISTI DI SIX NATIONS FULL CONTACT; Rugby Mercato: i Waratahs protagonisti in vista della prossima stagione; Rugby, arbitri siciliani protagonisti nei nuovi organici nazionali.
Rugby, ecco i protagonisti della nuova stagione. Gli Apuani in vetrina - Nati una ventina di anni fa, gli Apuani Rugby hanno trovato casa poco oltre i confini regionali, nel campo Gaggio di Luni, grazie ad un accordo della durata di otto anni con la società San Marco di ... Segnala msn.com
L'Asd Rugby Sassari sarà presente alla nuova stagione - La ASD Rugby Sassari si prepara ad affrontare una stagione complessa con un motto che non lascia spazio all’immaginazione: « Siamo ancora qua». Scrive unionesarda.it