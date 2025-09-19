Rugani Juve può partire lui dal primo minuto a Verona dopo le fatiche in Champions League? Tutte le novità verso questa sfida

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rugani Juve, il difensore è pronto per l’esordio stagionale: a Verona potrebbe partire dal primo minuto per far rifiatare Bremer. L’attesa potrebbe essere finalmente finita. Per Daniele Rugani, la trasferta di domani contro l’Hellas Verona potrebbe segnare un momento cruciale del suo inizio di stagione: l’esordio. Ma non uno qualunque. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da  Tuttosport, il difensore centrale non solo è pronto a scendere in campo  per la prima volta in questa stagione, ma potrebbe farlo addirittura  partendo dal primo minuto  nello scacchiere titolare disegnato da  Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani Juve, può partire lui dal primo minuto a Verona dopo le fatiche in Champions League? Tutte le novità verso questa sfida

In questa notizia si parla di: rugani - juve

