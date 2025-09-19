Rugani Juve può partire lui dal primo minuto a Verona dopo le fatiche in Champions League? Tutte le novità verso questa sfida
Rugani Juve, il difensore è pronto per l’esordio stagionale: a Verona potrebbe partire dal primo minuto per far rifiatare Bremer. L’attesa potrebbe essere finalmente finita. Per Daniele Rugani, la trasferta di domani contro l’Hellas Verona potrebbe segnare un momento cruciale del suo inizio di stagione: l’esordio. Ma non uno qualunque. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il difensore centrale non solo è pronto a scendere in campo per la prima volta in questa stagione, ma potrebbe farlo addirittura partendo dal primo minuto nello scacchiere titolare disegnato da Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Mercato Juve, Rugani determinato a restare. Nuove sirene arabe per Nico Gonzalez
Juve, difesa da ricostruire: Tudor vuole Balerdi, Rugani e Kelly sul mercato, la lista di Comolli
Rugani via dalla Juve, futuro già deciso? Novità sulla possibile cessione del difensore bianconero. Cosa filtra in vista della prossima stagione
David-Vlahovic si può Una Juve sprint a Bergamo Douglas Luiz | Nottingham.
Rugani Juventus, il futuro del centrale è a rischio: va in scadenza nel 2026, si fa strada con decisione questo scenario. Ultime - Rugani Juventus, come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola il futuro del centrale è a rischio considerando anche il contratto in scadenza La stagione 2025/26 potrebbe rappresentare l’ult ... Scrive juventusnews24.com
Juve, Sarri è convinto: cosa succederà con Rugani - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarrisi è messo in testa di far rinascere il difensore, suo pupillo dai tempi ... Da calciomercato.com