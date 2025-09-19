Rubato per strada a Stefano De Martino il prezioso orologio Patek Philippe con il trucco dello specchietto

Il conduttore di ed ex ballerino Stefano De Martino è rimasto vittima del furto del suo orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro, ieri pomeriggio in zona Bocconi a Milano. De Martino sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il «trucco dello specchietto». Hanno urtato lo specchietto della sua Mercedes e, quando il conduttore ha tirato fuori la mano per. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rubato per strada a Stefano De Martino il prezioso orologio Patek Philippe con il trucco dello specchietto

