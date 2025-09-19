Rubati all' armadio di lui per lei si indossano così

S arà merito dei volumi ampi, o forse di quella comodità innata che soltanto i capi oversize riescono a offrire: quel che è certo è che “rubare” dall’armadio del proprio fidanzato è una tendenza che non passa mai di moda. Il pezzo chiave su cui puntare in vista dell’ Autunno-Inverno 20252026? I jeans boyfriend, per definizione ispirati al guardaroba maschile, pronti a tornare in auge anche quest’anno. Jeans di settembre: 5 idee per indossare il denim con stile X Leggi anche › 5 modi di indossare i jeans a settembre copiando le star viste a Venezia Il loro taglio, con vita bassa e gamba larga, è modellato sul fisico di lui, ma è su di lei che dà il meglio di sé: versatile e dal fascino genderless, il modell opermette di sbizzarrirsi con lo styling e gli abbinamenti, passando con disinvoltura dal minimal all’audace. 🔗 Leggi su Iodonna.it

