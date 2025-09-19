Rubano in casa e poi fingono di essere più piccoli per non essere imputabili | smascherati con una radiografia

Brescia – Due minorenni di etnia rom sono stati arrestati giovedì sera a Montichiari, nel bresciano, per furto con scasso. I giovani hanno tentato di sottrarsi alle conseguenze penali dichiarando un’età inferiore a quella reale, ma sono stati smascherati dagli esami radiologici. L’episodio è avvenuto durante le ore serali, quando i due hanno approfittato dell’imbrunire e dell’assenza dei proprietari per introdursi in un’abitazione. Dopo aver scassinato la porta d’ingresso, si sono introdotti nella casa per compiere il furto. La svolta nelle indagini è arrivata grazie al sistema di videosorveglianza dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rubano in casa e poi fingono di essere più piccoli per non essere imputabili: smascherati con una radiografia

