Ruba trolley a un passeggero inglese all’aeroporto di Malpensa arrestato 35enne

Varese, 19 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Malpensa, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, ha arrestato in flagranza di reato un algerino di 35 anni per furto aggravato ai danni di un passeggero inglese. L'episodio è avvenuto nello scalo aeroportuale nel tardo pomeriggio dell'11 settembre, quando gli operatori di Polizia hanno notato, nei pressi dell'area adibita al noleggio di veicoli del Terminal 1, un uomo che si allontanava velocemente trascinando un trolley, inseguito da un altro individuo. Gli agenti di Polizia hanno prontamente bloccato la persona inseguita, poi rivelatasi responsabile del furto del bagaglio in danno di un passeggero britannico da poco arrivato da Londra.

