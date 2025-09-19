Ruba l’incasso in un supermercato denunciato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un35enne originario della provincia di Lecce ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato. Le indagini del personale del Commissariato di Manduria sono partite dopo la denuncia presentata dal responsabile di un supermercato situato in quel centro cittadino, subito dopo un furto compiuto in quel grande magazzino da un giovane che avrebbe approfittato della momentanea assenza del cassiere e nascosto da alcuni espositori sarebbe riuscito con estrema scaltrezza ad aprire la cassa impossessandosi dell’incasso per un ammontare di più di 1000 euro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ruba l’incasso in un supermercato, denunciato

