Ruba caffè al supermercato poi la polizia scopre che era ricercato | arrestato

Si stava allontanando senza pagare, il 50enne genovese fermato prima dalla vigilanza del supermercato, poi dalla polizia. Infine, gli agenti hanno scoperto che l'uomo era ricercato: lo hanno dunque arrestato.È successo giovedì pomeriggio poco prima delle 15 in un supermarket di via di Francia. Le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: ruba - caff

Il caffè al cinema: Ci sono scene che restano nella storia… e quasi sempre c’è una tazzina che ruba la scena! Da una pausa tra detective noir al classico "caffè e chiacchiere d’amore", il caffè è il vero protagonista delle emozioni sul grande schermo. E da " Vai su Facebook

Entra in un supermercato del Borgo e ruba merce per centinaia di euro: donna bloccata e poi arrestata - Nel primo pomeriggio di ieri, una donna di 53 anni, originaria di Catania, è stata arrestata in un supermercato del quartiere Borgo con l’accusa di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. Riporta lasicilia.it

Como: ruba al supermercato, bloccato con l’aiuto di un cliente - Un ventisettenne marocchino senza fissa dimora è stato arrestato questa mattina, martedì 19 agosto, dagli agenti ... Come scrive ilgiorno.it