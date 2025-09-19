Rsa Ostuni via libera alle assunzioni | 37 posti di lavoro nella struttura pubblica
OSTUNI - La Rsa di Ostuni passa finalmente alla gestione pubblica diretta, a partire dal 1° ottobre 2025, con l'avvio delle procedure di assunzione per 37 unità di personale, con delibera adottata oggi (19 settembre 2025). Lo annuncia il consigliere e assessore regionale Fabiano Amati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: ostuni - libera
