Rozzano tenta di lanciarsi dal quinto piano mentre la madre anziana la trattiene sul parapetto | sessantenne salvata da carabinieri e vigili

Ilgiorno.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rozzano (Milano), 19 settembre 2025 – Momenti di paura a Cassino Scanasio, dove u na donna di 60 anni ha tentato di gettarsi dal quinto piano della propria abitazione. La donna si trovava in bilico sul cornicione della finestra, mentre all’interno dell’appartamento la madre anziana cercava disperatamente di trattenerla.  Grida disperate . Le grida hanno attirato l’attenzione dei vicini e dei passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Rozzano e una pattuglia della Polizia Locale. Con l’aiuto di un vicino, gli agenti sono riusciti a entrare nell’abitazione e, dopo aver instaurato un delicato dialogo con la 60enne, l’hanno convinta a rientrare, mettendola così in salvo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

