Royal Enfield Goan Classic 350 | fascino vintage a tiratura limitata

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia ne arriveranno solo 100 esemplari a prezzo interessante: l'ultima proposta della rampante casa indiana è una moto scenografica ed essenziale, che potrebbe diventare un oggetto da collezione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

royal enfield goan classic 350 fascino vintage a tiratura limitata

© Gazzetta.it - Royal Enfield Goan Classic 350: fascino vintage a tiratura limitata

In questa notizia si parla di: royal - enfield

Royal Enfield Himalayan 450: stress test in alta quota

In moto sull'Himalaya per 1.500 km con la Royal Enfield

Fricchettona e bohémien: Royal Enfield presenta la Goan Classic 350, ispirata alla Goa degli anni 70

Royal Enfield Goan Classic 350, bobber all’indiana: una moto in stile “figli dei fiori”; Royal Enfield Goan Classic 350: stile bobber anni ’70; Royal Enfield Goan Classic 350: la bobber bohémien ispirata a Goa.

royal enfield goan classicRoyal Enfield Goan Classic 350, la bobber all’insegna della libertà - È l’interpretazione in chiave indiana dello stile bobber, figlia di una controcultura libera e scanzonata che ricorda gli anni 70, ma costruita su basi solide e collaudate ... Secondo insella.it

Royal Enfield presenta la Goan Classic 350 [VIDEO] - Svelata al Motoverse di Goa nel 2024, la Goan Classic 350 è ora disponibile in edizione limitata anche in Europa! Segnala moto.it

Cerca Video su questo argomento: Royal Enfield Goan Classic