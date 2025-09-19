Rotatoria orfana dell’icosaedro nuove idee
Alla rotatoria della Croce potrebbe arrivare una grande macchina litografica. Dopo l’icosaedro, simbolo degli studi rinascimentali urbinati che riscoprirono la geometria classica, tolto due mesi fa dopo aver resistito vent’anni nell’incrocio alle porte della città, potrebbe essere la volta di un altro simbolo identitario della città ducale: l’arte della incisione e della stampa. La proposta, inoltrata al comune direttamente nelle mani del sindaco Maurizio Gambini alcuni giorni fa, è stata fatta da un nutrito gruppo di stampatori urbinati che vorrebbero valorizzare sempre più l’arte incisoria e tipografica che ha dato lustro a Urbino nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rotatoria - orfana
Nuove rotatorie, viabilità pericolosa. Confesercenti scrive ad Anas - "Abbiamo chiesto incontro ufficiale con la direzione regionale di Anas per evidenziare le criticità che si registrano a Madonna dell’Acqua dopo la realizzazione delle due nuove rotatorie sull’Aurelia, ... lanazione.it scrive
Nuove rotatorie sulla statale 26, Regione 'sì a intesa con Anas' - La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato la bozza di integrazione dell'accordo di programma del 2005 con Anas per realizzare delle nuove rotatorie. ansa.it scrive