Alla rotatoria della Croce potrebbe arrivare una grande macchina litografica. Dopo l’icosaedro, simbolo degli studi rinascimentali urbinati che riscoprirono la geometria classica, tolto due mesi fa dopo aver resistito vent’anni nell’incrocio alle porte della città, potrebbe essere la volta di un altro simbolo identitario della città ducale: l’arte della incisione e della stampa. La proposta, inoltrata al comune direttamente nelle mani del sindaco Maurizio Gambini alcuni giorni fa, è stata fatta da un nutrito gruppo di stampatori urbinati che vorrebbero valorizzare sempre più l’arte incisoria e tipografica che ha dato lustro a Urbino nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rotatoria orfana dell’icosaedro, nuove idee