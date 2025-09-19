rosso ferrari in azerbaijan hamilton e leclerc dominano

AGI - Il Gran Premio d'Azerbaijan si tinge di rosso. Nel venerdì di prove libere, infatti, la Ferrari riesce a piazzarsi davanti a tutti mettendo a referto un'incoraggiante doppietta con Lewis Hamilton che, dopo qualche difficoltà al mattino, è primo nella seconda sessione di prove libere in 1'41"293 davanti al compagno di box Charles Leclerc. Ottimismo in Casa Ferrari. "La giornata è stata produttiva. Nelle FP2 abbiamo fatto dei buoni cambiamenti. La macchina ha iniziato a funzionare bene e giro dopo giro mi sono sentito sempre meglio, è la migliore FP2 dell'anno per me. I progressi sono evidenti", sottolinea il sette volte campione del mondo. 🔗 Leggi su Agi.it

