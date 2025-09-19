La sconfitta di ieri sera contro il Manchester City, è stata inevitabilmente condizionata dal cartellino rosso del terzino italiano: il dato è clamoroso. Dopo il grande inizio nella nuova Serie A 20252026, arriva il primo stop stagionale per gli azzurri. Gli uomini di Antonio Conte, si sono dovuto arrendere in casa del Manchester City, complice l’esplusione del capitano azzurro Di Lorenzo. Nella partita andata in scena ieri sera tra Manchester City e Napoli, all’Etihad Stadium, Giovanni Di Lorenzo è stato espulso a seguito di un fallo ai danni di Erling Haaland dopo il controllo del Var, che ha evidenziato il fallo: scivolata in ritardo sull’attaccante norvegese, lanciato verso la porta difesa da Vanja Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rosso a Di Lorenzo, il dato è assurdo: ha ragione Conte