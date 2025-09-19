Rosa Ricci e The Toxic Avenger | programma della Festa del Cinema di Roma 2025

annuncio della 20ª edizione della festa del cinema di roma. La 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma si prepara ad accogliere appassionati e professionisti dal 16 al 27 ottobre 2025. La manifestazione, che si svolge presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in altri spazi cittadini, conferma il suo ruolo di evento cinematografico di rilievo internazionale. La direzione artistica, guidata da Paola Malanga, sottolinea l’importanza di un festival aperto e diffuso, con anteprime mondiali, incontri con grandi maestri e nuove scoperte nel settore. La collaborazione tra la Fondazione Cinema per Roma, il Ministero della Cultura, la Regione Lazio e il Comune di Roma garantisce una programmazione ricca e diversificata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

