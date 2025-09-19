Roma Wesley e Hermoso ancora ai box | il punto sulle condizioni
Sono giorni di grande fermento quelli che si stanno vivendo nella Capitale, che si prepara ad accogliere il primo derby di questa stagione. Una partita unica che assume già una grande importanza nonostante sia solamente la quarta giornata di campionato. La Roma dovrà rialzare la testa dopo il ko con il Torino, ma le ultime ore non hanno portato buone notizie per Gasperini che, oltre alla certa assenza di Dybala, a poco meno di 48 ore dal fischio d’inizio deve fare i conti con le condizioni di Hermoso e Wesley. Differenziato per Hermoso, Wesley out. I problemi sono sorti nella giornata di ieri quando entrambi, per motivi diversi, si sono ritrovati ad essere in dubbio per la stracittadina di domenica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
