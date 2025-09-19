Matias Soulé vuole essere nuovamente protagonista nel derby della Capitale. Dopo lo splendido gol siglato lo scorso aprile, l’attaccante argentino guiderà l’attacco della Roma contro la Lazio nel match in programma alle 12:30. Per l’occasione, Soulé ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn: “ È una settimana speciale e diversa dalle altre, dobbiamo avere tranquillità e giocarla come tutte le partite. È una gara speciale, se nelle altre partite diamo il 100% in questa dobbiamo dare il doppio. Secondo me, all’inizio ci sarà un po’ di nervosismo finché inizia la partita, poi mi passano tutte le ansie “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Soulé: “Settimana speciale, mi piace lo stile di Gasperini”